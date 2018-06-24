قلّد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بمقر الإمارة في جدة، الرُتب الجديدة لمدير شرطة محافظة الطائف اللواء مطلق العتيبي، ومساعد قائد قوات أمن المنشآت بالمنطقة العميد ركن مهندس مطلق الذيابي.وهنأ الأمير خالد الفيصل، اللواء العتيبي، والعميد الذيابي بالترقية، مثمناً الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية كافة، سائلاً الله عز وجل للجميع التوفيق والنجاح.من جانبهما، عبّر مدير شرطة محافظة الطائف، ومساعد قائد قوات أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة، عن اعتزازهما بثقة ولاة الأمر، مؤكدين أن الترقية ستكون حافزاً لهما لبذل المزيد من الجهد، بما يحقق الآمال والتطلعات.