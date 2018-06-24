تلقى أعضاء الرحلة التدريبية لتنمية العضوية التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في ولايتي نيويورك ، ومينسوتا الامريكية ، يوم أمس (السبت) جلسة تثقيفية عن تجربة الكشافة الامريكية في تنمية العضوية الكشفية ، أشار خلالها المتحدث الرسمي لكشافة ولاية مينسوتا جيري كارتر ، الى أن الكشافة في امريكا هي برنامج الشباب الأول الذي يقوم على تنمية الشخصية والتدريب على القيادة القائمة على القيم من خلال برامج ذات مستوى عالي ، يمكن ان تحقق اشياء مذهلة للشباب والمجتمعات التي تخدمها ، مبيناً ان معايير تنمية العضوية في الكشافة الامريكية تعتمد على دعوة الشباب ، واتفاقيات الشراكة ، والعلاقات الاستراتيجية ، ومذكرات التفاهم .وأوضح خلال الجلسة عضو كشافة ولاية مينسوتا بوب تالين الى أن الكشافة الأمريكية BSA واحدة من أكبر المنظمات الشبابية في الولايات المتحدة ، حيث تضم أكثر من 2.4 مليون من الشباب المشاركين وما يقرب من مليون من المتطوعين البالغين ، وأن هدف BSA هو تدريب الشباب على المواطنة المسؤولة ، وتطوير الشخصية ، والاعتماد على الذات من خلال المشاركة في مجموعة واسعة من الأنشطة في الهواء الطلق ، والبرامج التعليمية .وقال عضو كشافة ولاية مينسوتا ديفيد ارولا ، خلال الجلسة ان الكشافة الامريكية تعتمد كثيراً في المراحل العمرية الكشفية المتقدمة على البرامج الموجهة نحو المهنة بالشراكة مع منظمات المجتمع ، وانه بالنسبة للأعضاء الأصغر عمراً ، فإن الطريقة الكشفية المعروفة جزء من برنامج غرس القيم الكشفية النموذجية مثل غرس الثقة ، والمواطنة الجيدة ، والمهارات في الهواء الطلق ، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة كالتخييم ، والملاحة المائية ، والمشي لمسافات طويلة.