أكد قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق اول ركن خالد بن قرار الحربي، على جاهزية القوات في مختلف مناطق المملكة للقيام بمهامها على الوجه المطلوب أذا دعت الحاجة لها، متفاخرا بالدور المشرف الذي قام به رجال قوات الطوارئ الخاصة المشاركين في موسم العمرة أو من بقي في المدن والمحافظات الأخرى.



وقال الحربي أثناء معايدته منسوبي قوات الطوارئ الخاصة اليوم (الأحد)، بدأها بنقل التهاني التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ونقل شكر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ولعموم منسوبي القوات بمناسبة نجاح موسم العمرة لهذا العام، ونقل تحيات وتهاني رئيس أمن الدولة عبدالعزيز محمد الهويرني لمنسوبي القوات بعيد الفطر المبارك، وبالنجاح المتميز والمثالي لموسم العمرة لهذا العام، كما بارك قائد القوات نجاح خطط العمرة لعموم قوات أمن العمرة المشاركة في هذا الموسم والتي أشاد بها الجميع.



وتطرق الحربي إلى الجانب الإنساني المشرف في تعامل رجال الأمن مع زوار بيت الله الحرام، وهي ليست غريبة منهم اشداء على من أراد المساس بامن الوطن وخدام ورحماء مع ضيوف الرحمن.



وشكر الفريق أول الحربي عموم الضباط والافراد في جميع المدن والمحافظات الذين لم يشاركوا في موسم العمرة، وكلفوا بالمحافظة على استتباب الامن والجاهزية التامة لأي طاري، موكداً ان هناك قوات جاهزة في مختلف المناطق للقيام بمهامها على الوجه المطلوب أذا دعت الحاجة لها، فلله الحمد والشكر الجميع قام بدور مشرف سواء من شارك بموسم العمرة أو من بقي في المدن والمحافظات.



وفي جانب أخرى قام قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بتقليد مدير الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية بقيادة القوات العميد خالد زاحم الزاحم رتبتة الجديدة «لواء»، وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم، كما بارك لمدير شعبة التدقيق والمراجعة خالد عبدالرحمن الشهراني بالقيادة بترقيته للمرتبة 12.