رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ، أسمى التهاني، وأجزل التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والأسرة المالكة، والشعب السعودي النبيل بمناسبة عيد الفطر المبارك.جاء ذلك خلال حفل المعايدة الذي نظمته الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام في مقر الوزارة بالرياض اليوم (الأحد) بحضور المستشار المشرف العام على مكتب الوزير الدكتور محمد بن علي السميح، ونائب الوزير لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، ووكلاء الوزارة، ومدراء العموم، ورؤساء الأقسام والموظفين.وفي بداية الحفل، وقع الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وكبار المسؤولين في الوزارة ومنسوبيها، على لوحة المعايدة الموجهة إلى جنودنا البواسل في الحد الجنوبي.بعد ذلك تلقى الدكتور آل الشيخ التهاني من منسوبي الوزارة، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع الصيام، والقيام وصالح الأعمال، وقال: «إن مناسبة العيد المبارك فرحة للجميع، وسرني هذا اللقاء بزملائي وإخواني منسوبي الوزارة، وأرجوا المولى أن تكون بادرة من الجميع لأداء العمل على الوجه الذي يرضي الله ثم ولاة الأمر، وأن نكون عند حسن ظنهم، وأن نقدم كل الجهود والأعمال والخدمات التي تسعد وتسر كل مواطن، وكل مسلم في العالم».وخلال الحفل تبادل الجميع التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك.