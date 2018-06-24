أقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الأحد) حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور وزير العمل المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في مقر الوزارة بالرياض.وقدّم المهندس الراجحي التهنئة لمنسوبي الوزارة بعيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لتحقيق أهداف الوزارة سواء فيما يتعلق بمجال العمل أو التنمية الاجتماعية، مثمناً في الوقت ذاته الجهود التي يبذلها الجميع لخدمة المواطنين والمستفيدين من الوزارة.حضر الحفل نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» الدكتور محمد بن أحمد السديري، ومدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، وعدد من الوكلاء وقيادات الوزارة.