حصد الفريق السعودي للموهوبين السعوديين المشاركين في منافسات أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين المقام في اليونان خمس ميداليات (3 ميداليات فضية وميداليتين برونزية). والذي أقيم خلال الفترة (من 19 إلى 25 يونيو 2018م).



وكانت المملكة قد شاركت في أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين، ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» ووزارة التعليم، وتعد هذه المشاركة السابعة للمملكة، ضمن 18 دولة.



وحصد 3 ميداليات فضية كلٌ من الطلبة: مروان محمد الخياط، خالد وليد الجابري، عبدالرحمن صلاح الأحمدي. فيما حصد الميداليات البرونزية الطالبان: معاذ أحمد الغامدي، أحمد توفيق المشعل.