أعلنت الحكومة البريطانية، عقب اجتماع لمجلس الوزراء أمس، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز سيقوم بزيارة لبريطانيا في 7 مارس 2018. وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن ولي العهد سيجري محادثات مع ماي تشمل التعاون الثنائي ومكافحة التطرف والإرهاب. واعتبر أن الزيارة ستدشن «حقبة جديدة في علاقات ثنائية ترتكز على شراكة تحقق مصالح واسعة النطاق للبلدين». وأضاف أن المحادثات ستتطرق للأزمة اليمنية، والأوضاع في سورية، والعراق، وأمن الشرق الأوسط. وأشار إلى أن زيارة ولي العهد ستبحث أيضاً سبل التعاون بين البلدين في مجال زيادة تنويع الموارد الاقتصادية.