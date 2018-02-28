قالت صحيفة «ميرور» البريطانية نقلاً عن مصدر في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أن كأس العالم 2022 قد ينقل إلى بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية في حال اتضاح استعدادهما لتنظيمه.وأشار المصدر لـ«ميرور» إلى أن الفيفا لم يقرر حتى الآن سحب البطولة من قطر، إلا أنه في حال استعداد بريطانيا أو الولايات المتحدة لتنظيمه ستنقل البطولة العالمية، لافتاً إلى أن لجنة متابعة تطورات العمل في منشآت قطر الرياضية تتواصل مع الحكومة القطرية لبحث المستجدات.وتواجه الحكومة القطرية عدداً من الضغوطات قد تفقدها تنظيم البطولة، عقب اثبات عدد من قضايا الفساد التي مكنت قطر من الفوز بتنظيم كأس العالم وسط الفيفا أدت إلى تخلي رئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر عن منصبه، إضافة إلى نداءات منظمات حقوق الإنسان بشأن انتهاكات حقوق الإنسان للعاملين في تشييد ملاعب قطر بعد أن لقي عدد منهم حتفهم بسبب ضغط العمل.