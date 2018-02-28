استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء) في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، وفد مجموعة ذا إيلدرز (الشيوخ) برئاسة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان.وجرى خلال اللقاء، استعراض جهود المجموعة في سبيل دعم السلام والاستقرار العالمي.حضر الاستقبال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.ويضم وفد المجموعة، الرئيس الأسبق لفنلندا مارتي اهتيساري، والرئيس الأسبق للمكسيك إرنستو زيديلو، ووزير خارجية الجزائر الأسبق الأخضر الإبراهيمي، والرئيس التنفيذي للمجموعة ديفيد نوسباوم.من جهة ثانية، أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان، أمس اتصالا هاتفيا، بملك المملكة المغربية الملك محمد السادس للاطمئنان على صحة جلالته.وعبر ملك المغرب عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين على مشاعره الصادقة، داعياً الله ألا يريه أي مكروه.وكان الملك سلمان، بعث برقية تهنئة للملك محمد السادس، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له.وقال الملك سلمان: يسرنا بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالتكم، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات، سائلين الله العلي القدير أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.