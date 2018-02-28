وضع ناشط يمني حوثي السفارة القطرية في جنيف في مأزق بعد سرقته 22 ألف فرانك سويسري رصدتها سفارة تنظيم الحمدين لإعداد مظاهرة مناوئة للإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وأشارت المنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان في برلين، المشاركة في الدورة الـ٣٧ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن سرقة الناشط اليمني للمبلغ المرصود للمظاهرة أمس (الثلاثاء) أمام مجلس حقوق الإنسان أفشل الحيلة القطرية فشلاً ذريعاً، حيث سرق ناشط يمني حوثي يشارك في اجتماعات المجلس المبلغ المرصود للمظاهرة الذي يقدر بأكثر من 22 ألف فرانك سويسري وهرب، إضافة إلى إخلافه لوعده السفارة القطرية بجمع عناصر الحوثيين وغيرهم من الموالين لقطر والحوثيين ضد الإمارات. وتحاول السفارة القطرية الآن مع عدد من عناصر مرتزقة بالاكتفاء بوضع لافتات ضد الإمارات وإيقاف عدد قليل من الأشخاص أمام الموقع المعد للمظاهرة لرفع الحرج والإخفاق الكبير عن تنظيم الحمدين.