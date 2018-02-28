حسام الشيخ (جدة) h_alshikh@رغم أن اليوم 28 فبراير هو تاريخ استلام الرواتب الشهرية، إلا أن السعوديين والمقيمين يضعون أيديهم على قلوبهم، بانتظار استلام رسالة sms مهمة للغاية، تحمل تفاصيل فاتورة الكهرباء بتسعيرتها الجديدة. مضاف إليها القيمة المضافة، ما ينذر باستقطاع نحو 20% من رواتب البعض وربما أكثر.وعلى أن فواتير الكهرباء بالتعرفة الجديدة بدأت في الصدور منذ يناير الماضي، إلا أنها ما تزال في مرحلة الهدوء النسبي كونها تصدر في فترة الشتاء، إذ ينخفض استهلاك الكهرباء مع برودة الأجواء، لعدم تشغيل أجهزة التكييف، إلا أن أغلب الـ32 مليون سعودي ومقيم يتوجسون من اقتراب الصيف، ما يستوجب التفكير بطرق حاسمة لترشيد الاستهلاك وتقليص استهلاك الطاقة. وإلا دفع فواتير ذات قيمة عالية تؤثر سلباً على ميزانية الأسر بشكل عام.يأتي ذلك في وقت اعتمدت فيه الشركة السعودية للكهرباء القيمة المالية لشرائح الاستهلاك الجديدة، فالاستهلاك السكني على أساس 18 هللة للكيلو واط للفاتورة الأقل من 6 آلاف كيلو، و30 هللة لما يزيد عليها، أما الاستهلاك التجاري فيحاسب بسعر 20 هللة لما يقل عن 6 آلاف كيلو واط، و30 هللة لما يزيد عليها، أما عن المؤسسات الخيرية والاستهلاك الزراعي فيحاسب على 16 هللة لما دون 6 آلاف كيلو واط، و20 هللة لما فوقها، وتحاسب المدارس والمستشفيات وغيرها بـ20 هللة لكل كيلو واط مهما كانت قيمة الاستهلاك.يذكر أن 3 ملايين مستخدم حملوا تطبيق شركة الكهرباء لاستقبال الفاتورة، والتعرف على قيمة شرائح الاستهلاك وبيانات السداد والاشتراك في خدمة الرسائل النصية القصيرة الخاصة بالشركة.