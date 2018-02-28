أكد الرئيس الدوري لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» سهيل المزروعي أنه مع عودة التوازن وتزايد الطلب، فإن قطاع الطاقة سيتطلب استثمارات كبيرة في المستقبل القريب، وليس فقط من الدول الغنية بالنفط بل أيضاً من كبرى شركات النفط العالمية. وحدد الحاجة إلى الاستثمارات بـ210.5 مليار دولار.وقال أمام ملتقى أسواق المال العالمية في أبوظبي أخيراً: «نحن بحاجة إلى 15 مليون برميل في اليوم بحلول 2040 لتلبية الطلب».وتوقع المزروعي توازن أسواق النفط العالمية العام الحالي، مع استمرار الدول في فرض قيود على إنتاجها بعد انهيار الأسعار في 2014.وأضاف: «أنا متفائل بأننا سنحقق توازناً في الأسواق هذا العام، فالتعاون بين الدول المنتجة للنفط بما فيها روسيا بلغ مستويات أكثر مما كان متوقعاً».يذكر أن دول أوبك والدول المنتجة خارج المنظمة وقعت اتفاقاً تاريخياً في أواخر 2016 بخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل في اليوم كعامل رئيسي لتعزيز أسواق الخام.وبلغ الالتزام بالخفض 133% في شهر يناير الماضي، بينما كانت نسبة الالتزام 129% في ديسمبر 2017، و122% في نوفمبر من العام نفسه.