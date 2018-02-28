يحل منتخبنا الوطني ضيفا على المنتخب العراقي مساء اليوم (الأربعاء)، عندما يلتقيان على ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.ويأتي اللقاء بناء على طلب من رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ من رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت بلعب مباراة ودية مع المنتخب العراقي في أرض العراق؛ دعما من الأخضر السعودي لرفع الحظر عن الملاعب العراقية.من جهته، أعد الاتحاد العراقي العدة لاستقبال المنتخب الوطني في هذا الكرنفال الرياضي، وسيسبق اللقاء احتفال مبسط بحضور مسؤولي الاتحاد العراقي ونجوم الكرة العراقية السابقين، وحشد كبير من الجماهير يقدر بأكثر من 50 ألف مشجع.ويخوض الأخضر اللقاء بعد أن اختتم معسكره الإعدادي الثاني تحت إشراف المدرب خوان أنطونيو بيتزي، الذي أقيم في محافظة جدة، واستمر أسبوعا تخلله لعب مناورة مع فريق الاتحاد، ومباراة ودية مع منتخب مالدوفا انتهت بفوز الأخضر السعودي بثلاثية نظيفة.ومن المحتمل أن يدخل المنتخب الوطني المباراة بتشكيل مكون من الحارس عبدالقدوس عطية، وفي خط الدفاع حسن معاذ، سعيد الربيعي، أحمد عسيري، حسين عبدالغني، وفي خط الوسط إبراهيم غالب، أحمد الفريدي، محمد الشلهوب، محمد الكويكبي، محمد أبو سبعان، وفي خط الهجوم عبدالفتاح آدم.