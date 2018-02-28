اعتبر المدرب الوطني عبدالعزيز العودة بداية المنتخب السعودي مع الأرجنتيني المدير الفني للأخضر خوان بيتزي في أول مباراة «مميزة»، وقال: «الجميع أشاد بالتجربة، حتى وإن كانت أمام منتخب ليس بتلك القوة، أو أننا أفضل منه من الناحية الفنية والعناصرية، لكن أهميتها تكمن في وضع المدرب تصوره للمجموعة والتعرف بشكل أولي على اللاعبين ومستوياتهم، وكذلك وضع تصور أولي لطريقة اللعب التي ينوي انتهاجها».وأضاف العودة: «الكل يعرف أن استعدادات أي فريق أو منتخب تبدأ بشكل تدريجي من الأضعف للأقوى، وهذا ما وضح من خلال برنامج المنتخب، إذ إن منتخبنا بصدد لعب مباريات ودية أمام منتخبات قوية نتمنى أن يستفيد القائمون على «الأخضر» منها لأجل الحصول على المكتسبات الفنية الممكنة».وزاد: «المباراة كانت إيجابية بشكل كبير، ويجب ألا نأخذها مقياسا، لكن كأول مباراة تجريبية مع المدرب لا يجب أن نبحث عن السلبيات بقدر ما نبحث عن الإيجابيات، وبرأيي المدرب بيتزي حصل على 10 من 10 كأول خطوة إعدادية لمنتخبنا، أما الآن نحن بصدد انتظار بقية الخطوات، ونتمنى أن تكون مفيدة وناجحة».واختتم العودة حديثه: «المهم هو أن يكون لاعبو المنتخب في عافيتهم وكامل جاهزيتهم ولياقتهم كي يقدموا كل ما لديهم، لكن الأهم الذي يقلق هو وجود الثلاثي الدولي المحترف في الليغا الإسبانية الذين يعتبرون من أهم لاعبي المنتخب «سالم الدوسري، يحيى الشهري، وفهد المولد» فترة طويلة دون مباريات، وهذه أراها سلبية، وأتمنى معالجتها بسرعة كي يكونوا في «الفورمة» مع زملائهم».