رفض الأرجنتيني «المقال» المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رامون دياز إغراءات عدد كبير من وسائل الإعلام المقروءة والتلفزيونية عقب إعلان إقالته من منصبه كمدرب لـ«الزعيم».وذلك عندما كشفت مصادر «عكاظ» أن أكثر من وسيلة إعلامية حاولت التواصل مع المدرب دياز لكشف الأسباب الحقيقية وراء الإقالة، إضافة لبعض القنوات التلفزيونية لكنه رفض واكتفى بقوله لن أكشف «أسرار بيتي».كما نفى المصدر ما تم تداوله من رسائل عبر «واتساب» والتي تفيد بأن المدرب دياز أجرى حواراً مع صحيفة أرجنتينية عقب الإقالة بحوارٍ يسيء لفريقه السابق الهلال، وأنه بعيد كل البعد عن الصحة، مؤكداً أن كل ما ذكر حول هذا الموضوع كذب، معتبراً بأن مثل هذا الكلام «غباء مكشوف»، بقصد زعزعة الفريق في هذا التوقيت مع اقتراب «الزعيم» من المحافظة على لقبه، مطمئناً جميع محبي الهلال بأن مثل هذه الأمور والأشياء المزعومة لن تغير في الفريق شيئاً، وأن الفريق سيواصل عطاءه في الجولات الخمس المتبقية للظفر ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.كما قام المصدر نفسه بنفي ما تم تداوله في الأيام الماضية بأن المدرب الهلالي المقال رامون دياز طلب من إدارة الهلال مؤتمراً صحفياً لتوضيح أسباب إقالته من منصبه، وأن ذلك الكلام عار من الصحة تماماً.