حصد إبراهيم عليان المركز الأول في أول بطولة تقام للألعاب الذهنية بعد أن تم تأسيس الاتحاد السعودي للشطرنج برئاسة معتز بن عبدالرحمن السليمان.وشهدت إحدى القاعات الثقافية بجدة السبت الماضي تدشين البطولة للناشئين على كأس الاتحاد السعودي للشطرنج. وحضر التدشين أعضاء مجلس إدارة اللجنة المنظمة للشطرنج بالمملكة، والمهتمون، وعدد كبير من أولياء أمور اللاعبين، بمشاركة 12 لاعبا ولاعبة. وحصدت المركز الثاني سارة عبدالله، بينما حصدت المركز الثالث ملك عليان.من جانبها، كشفت رئيسة اللجنة النسائية في الاتحاد الدولي بالمملكة للشطرنج الأميرة لاما بنت أحمد السديري أنه تم عقد اجتماع مع اللاعبين بإشراف نائب رئيس اللجنة النسائية الحكم الدولي المعتمد الجوهرة الحسن، برئاسة معتز السليمان، وتم في الاجتماع تزويد اللاعبين بلائحة البطولة وتفاصيل الجوائز المالية، موضحة أنه تم توزيع الجوائز حسب المراكز وأنظمة كسر التعادل المعتمدة في البطولة، كما تم التنبيه على الالتزام بقوانين الاتحاد الدولي في مكافحة الغش، وذلك بمنع استخدام الهواتف المتحركة أثناء اللعب وفي قاعة المباريات.كما وجهت الأميرة لاما الشكر للرئيس العام للاتحاد الرياضي على كل ما يقدمه لدعم البطولات وتشجيع المواهب الذهنية والرياضية الوطنية.