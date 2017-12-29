نفت سفارة المملكة لدى جمهورية تركيا صحة ما نشرته مجلة (جارتشيك حياة) تحت عنوان "تركيا منعت الانقلاب في قطر"، والذي يحمل ادعاءات باطلة ضد المملكة وتناقلتها وسائل إعلامية تركية ومنها صحيفة "يني شفق" و "ديلي صباح".

وأكدت السفارة في بيان لها، أنها ترفض ما جاء في تلك المادة الصحفية من مزاعم ضد المملكة بأنها سعت لتدبير انقلاب في دولة سبق وأن أعلنت المملكة قطع علاقاتها معها منذ يونيو الماضي، مشددة على أنها ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة.

واستنكرت سفارة المملكة في أنقرة الزج باسم المملكة في مثل هذه الادعاءات، لا سيما أن الدولة التي يزعم التقرير أن تركيا "دافعت" عنها نفت صحته، داعية وسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية، وقالت: "نحتفظ بحقنا في الرد واتخاذ الإجراءات القانونية".