هبط الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر أمام سلة عملات رئيسية اليوم الجمعة، في الوقت الذي قفز فيه اليورو والجنيه الأسترليني مما جعل العملة الأمريكية على مسار هبوط بنحو عشرة بالمئة هذا العام، وهو أسوأ أداء سنوي لها منذ عام 2003.وكان الدولار بدأ 2017 مرتفعًا حيث سجل وقتها المؤشر الذي يقيس أداءه مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية أعلى مستوى في 14 عامًا، وسط آمال بأن يطبق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات تصب في مصلحة النمو والتضخم. لكنه هبط بعد ذلك بفعل شكوك في قدرة ترامب على المضي قدمًا في تلك السياسات.وارتفع اليورو 0.25 بالمئة بعدما كان قد سجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.1982 دولار في وقت سابق من اليوم. وقفزت العملة الأوروبية الموحدة بنحو 14 بالمئة أمام الدولار في 2017، وهو أفضل أداء سنوي منذ عام 2003.وعلى الرغم من أن الأسترليني منخفض بأكثر من عشرة بالمئة أمام الدولار منذ التصويت في يونيو حزيران العام الماضي لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، قفزت العملة البريطانية 9.5 بالمئة في عام 2017، وهو أقوى أداء لها منذ عام 2009. وقفز الاسترليني اليوم 0.5 بالمئة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.3511 دولار. وانخفض الدولار 0.3 بالمئة إلى أدنى مستوى في عشرة أيام عند 112.56 ين ويتجه لتكبد خسارة بنحو أربعة بالمئة أمام العملة اليابانية هذا العام.