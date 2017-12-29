قتل 66 شخصاً على الأقل بينهم 19 مدنياً خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، جراء المعارك العنيفة بين قوات النظام وفصائل جهادية ومقاتلة عند أطراف محافظة إدلب في شمال غرب سورية، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "قتل 27 عنصراً من قوات النظام وحلفائها مقابل 20 مقاتلاً من الفصائل في الساعات الـ24 الأخيرة جراء المعارك في بلدات عدة في محافظة إدلب" محاذية لمحافظة حماة (وسط). كما تسببت الغارات السورية والروسية المرافقة للمعارك بمقتل 19 مدنياً.