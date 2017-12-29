رفضت الصين الجمعة الاتهامات التي وجهها إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بانتهاك العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية من خلال السماح بعبور ناقلات نفط إلى هذا البلد.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ إن "شن حملة بدون سبب عبر وسائل الإعلام لا يساهم في تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون"، ردا على سؤال حول تغريدة لترمب اعتبر فيها أن بكين "ضبطت بالجرم المشهود" تبيع بيونغ يانغ كميات من النفط. وإنه كان "متساهلا جدا" مع الصين في قضايا تجارية.وأضاف أنه مستاء لأن الصين سمحت بذهاب شحنات نفط إلى كوريا الشمالية.كما نفت بكين التقارير التي أفادت بقيام سفن صينية ببيع نفط لكوريا الشمالية مضيفة أنها لن تسمح أبدا لشركاتها بانتهاك قرارات الأمم المتحدة.وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الصينية في إفادتها الصحفية اليومية إن الصين تطبق دائما قرارات مجلس الأمن بالكامل وإنه إن كانت هناك انتهاكات بالفعل ستتعامل معها الصين بجدية بموجب القانون.