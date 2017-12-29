عقدت إدارة تعليم المدينة المنورة ممثلة بقسم القيادة المدرسية بإدارة الإشراف التربوي (بنات) أمس لقاءً تربوياً بقائدات المدارس، بحضور أكثر من 200 قائدة تربوية لمدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية من كافة المكاتب.وناقش اللقاء, دور المرشدة الطلابية في المدرسة خلال فترة الاختبارات، وأهمية تكثيف المناوبة أثناء هذه الفترة, وتحديد موعد خروج الطالبات أثناء الاختبارات وإعلانها خارج المدرسة والاستفادة من الرسائل النصية في ذلك، وكذلك تهيئة البيئة المناسبة لاختبار الطالبات، ودور لجنة التوجيه والإرشاد, وإخفاق الطالبة في النظام الفصلي ونظام المقررات والانتساب الكلي والغياب عن الاختبار بعذر، وحالات الغش وبند العقوبات، واستعراض أهمية إدخال بيانات وإحصائيات الغياب والحضور بشكل يومي على نظام نور بناء على توجيهات الوزارة، وضرورة تثبيتها في النظام وعدم الاكتفاء بالإدخال فقط لما لذلك من تأثير على مؤشرات الانضباط في الإدارة التعليمية.