سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في شهر اليوم الجمعة واتجهت إلى أفضل أداء سنوي منذ عام 2010 بدعم من انخفاض الدولار والإقبال على شراء الأصول التي تنطوي على ملاذ آمن بسبب الضبابية السياسية عالميا.وارتفع الذهب 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1295.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 29 نوفمبر عند 1296.26 دولار للأوقية.ولم يسجل المعدن الأصفر تغيرا يذكر في العقود الأمريكية الآجلة عند 1297.50 دولار للأوقية.وربح المعدن أكثر من 1.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع في المعاملات الفورية ليتجه صوب ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي وزاد أكثر من 12 بالمئة خلال العام.ومؤشر الدولار منخفض بأكثر من تسعة بالمئة هذا العام ويتجه صوب أكبر خسارة سنوية منذ عام 2003.وساعد هذا الذهب على الصعود أكثر من خمسة بالمئة من أدنى مستوى في نحو خمس سنوات سجله في منتصف ديسمبر عندما بلغ 1235.92 دولار للأوقية.ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تصدر البلاديوم قائمة الأفضل أداء هذا العام حيث ارتفع أكثر من 57 بالمئة بسبب قوة الطلب من شركات إنتاج السيارات ونقص الإنتاج.وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1067.58 دولار للأوقية اليوم الجمعة بعدما سجل أعلى مستوى منذ فبراير 2001 في الجلسة السابقة عند 1072 دولارا للأوقية.وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 16.83 دولار للأوقية اليوم الجمعة.وسجلت الأسعار أعلى مستوياتها في أكثر من شهر يوم الخميس عند 16.88 دولار للأوقية.وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 926 دولارا للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة عند 927.50 دولار للأوقية.