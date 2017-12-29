اعتمد أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني، قراراً يقضي بترقية 13 موظفاً ممن أكملوا المدة النظامية واستحقوا الترقية للمراتب الوظيفية (الواقعة بين المرتبة الثامنة والمرتبة الرابعة)، مقدماً تهنئته للموظفين المُرقين، مؤكداً على الجميع بذل ومضاعفة الجهود للارتقاء بخدمات المستفيدين بالصورة الأمثل، وأداء المهام المناطه بهم على الوجه الأكمل خدمةً للوطن والمواطن، في ظل دعم واهتمام قيادتنا الرشيدة، ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ ونائبه المهندس طارق الفارس.وقدّم مدير عام إدارة الموارد البشرية خويطر بن متعب الدغمي، شكره وتقديره إلى أمين منطقة الجوف لدعمه الدائم لكافة منسوبي أمانة المنطقة وبلدياتها التابعة، وعلى الموافقة لترقية الموظفين المستحقين، متمنياً لهم التوفيق والسداد.وأعرب الموظفون عن شكرهم لأمين المنطقة لحرصه واهتمامه، مؤكدين أن هذه الترقية ستكون حافزاً لهم على مواصلة بذل الجهد والتفاني والإخلاص في العمل.وضمت قائمة الموظفين الذين تمت ترقيتهم:1 سعود بن خلف الراشد2 نافـل بن فرحان الشراري3 سالم بن حمود السرحاني4 زكريا بن ابراهيم الطالب5 خالد بن محمد الفالح6 مشرف بن كريم الرويلي7 مهند بن عيد الخالدي8 خالد بن صالح المقاود9 سلطان بن إبراهيم الخالدي10 عبدالرحمن بن خلف العنزي11 حسن بن فايز البلوي12 فالح بن اشيهب الشراري13 محمد بن دخيل البيالي