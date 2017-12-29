عبدالعزيز المشيطي (القريات) @Abdulaziz010100اعتمد أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني، قراراً يقضي بترقية 13 موظفاً ممن أكملوا المدة النظامية واستحقوا الترقية للمراتب الوظيفية (الواقعة بين المرتبة الثامنة والمرتبة الرابعة)، مقدماً تهنئته للموظفين المُرقين، مؤكداً على الجميع بذل ومضاعفة الجهود للارتقاء بخدمات المستفيدين بالصورة الأمثل، وأداء المهام المناطه بهم على الوجه الأكمل خدمةً للوطن والمواطن، في ظل دعم واهتمام قيادتنا الرشيدة، ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ ونائبه المهندس طارق الفارس.
وقدّم مدير عام إدارة الموارد البشرية خويطر بن متعب الدغمي، شكره وتقديره إلى أمين منطقة الجوف لدعمه الدائم لكافة منسوبي أمانة المنطقة وبلدياتها التابعة، وعلى الموافقة لترقية الموظفين المستحقين، متمنياً لهم التوفيق والسداد.
وأعرب الموظفون عن شكرهم لأمين المنطقة لحرصه واهتمامه، مؤكدين أن هذه الترقية ستكون حافزاً لهم على مواصلة بذل الجهد والتفاني والإخلاص في العمل.
وضمت قائمة الموظفين الذين تمت ترقيتهم:
1 سعود بن خلف الراشد
2 نافـل بن فرحان الشراري
3 سالم بن حمود السرحاني
4 زكريا بن ابراهيم الطالب
5 خالد بن محمد الفالح
6 مشرف بن كريم الرويلي
7 مهند بن عيد الخالدي
8 خالد بن صالح المقاود
9 سلطان بن إبراهيم الخالدي
10 عبدالرحمن بن خلف العنزي
11 حسن بن فايز البلوي
12 فالح بن اشيهب الشراري
13 محمد بن دخيل البيالي