بدعم من مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري، وبعد منافسة كبيرة بين المبادرات المقدمة، تمكنت جامعة الجوف ممثلة في عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي ومكتب التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، من الحصول على منحة بحثية من كرسي اليونسكو للجودة في التعليم العالي، بعنوان (جودة مخرجات التعلم في الجامعات السعودية ودورها في تلبية متطلبات سوق العمل السعودي وفق رؤية ٢٠٣٠).وقد تم توقيع العقد بين عميد الجودة والاعتماد الاكاديمي الدكتور أسامة بن حسن عارف، وأستاذ الكرسي المكلف الدكتور غازي بن عبد العزيز السدحان.