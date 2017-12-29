أكد مسؤول بوزارة الخارجية في كوريا الجنوبية اليوم (الجمعة)، أن السلطات ضبطت سفينة ترفع علم هونج كونج يشتبه في نقلها وقوداً إلى كوريا الشمالية، في تحدٍ للعقوبات الدولية.وأضاف المسؤول: "السفينة لايتهاوس وينمور نقلت منتجات بترولية مكررة إلى سفينة كورية شمالية بالمياه الدولية في أواخر أكتوبر".وأظهرت وثائق أن الولايات المتحدة اقترحت على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إدراج السفينة التي ترفع علم هونج كونج على القائمة السوداء، لتحايلها على العقوبات المفروضة على بيونجيانج بسبب برامجها النووية والصاروخية.