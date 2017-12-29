حقّق "تعليم القريات" الميدالية الذهبية في مشروع (أولمبياد اللغة العربية) للبنين بمرحلته الأولى، والتي أُعلن عن نتائجها يوم الأربعاء، بعد أن نُفذ إلكترونياً بمشاركة 45 طالباً بواقع طالب من كل إدارة تعليم، والتي جاءت في ثلاث مستويات هي (الذهبي، والفضي، والبرونزي).وحقّق الطالب فارس راجح حوّال الرويلي من ثانوية الأمير سلطان بالقريات الميدالية الذهبية بالمشروع عن مشاركته بالأولمبياد، قدم هذا الإنجاز إهداءً إلى والديه ولمنسوبي تعليم القريات ومديرها ومعلمي مدرسته وقائدها وطلابها، وكل من قدم له الدعم والتشجيع حتى تحقق له هذا الفوز.من جهته، هنأ مدير التعليم في محافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي أسرة الطالب فارس الرويلي، كما قدّم شكره لقسم النشاط الطلابي بتعليم القريات ولرئيسه مشعل الحوّاس، لجهودهم في تحقيق هذا الإنجاز وغيرها من الإنجازات، مؤكداً أن إدارة تعليم القريات تحرص على دعم المواهب وتشجيعها ورعايتها.وكان وكيل وزارة التعليم الدكتور نياف بن رشيد الجابري، قد دشّن الموقع الإلكتروني الخاص بمشروع أولمبياد اللغة العربية على موقع إدارة النشاط الثقافي بالوزارة، الذي يخضع اختباره لأعلى معايير الدقة، ويسعى لضمان جودة المخرجات وتحقيق الأهداف.