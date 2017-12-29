افتتح مساعد المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، أخيراً الفصل الإلكتروني بمدرسة الهدى المتوسطة بصفوى، وشارك الطلاب حضور أول درس إلكتروني للصف الأول المتوسط قدمه المعلم بالمدرسة محمد بن سلمان آل عجاج، بعنوان «الحروف الناسخة».وشاهد الحضور آلية تفعيل الدرس وشرحه وتدريباته، عبر سبورة إلكترونية، متصلة بنظام التشغيل مع أجهزة الحواسيب اللوحية (ipad) المتوافرة لدى جميع طلاب الفصل، كما تابعوا مسابقة طلابية في موضوع الدرس عبر التقنية الإلكترونية نفسها.