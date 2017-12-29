سالم الحارثييا ليل الذكريات اللي ظلامك ما جلاه النور
طلبتك لف باقي ذكرياتك وارتحل عني
انا ما حيلتي الا جرح قلب وخاطر مكسور
وحزن وتمتمات ودمعتينٍ حدرت مني
اسوق الرجل لكن
في طريق مظلم مهجور
واظن وكل مرهْ في زماني يختلف ظني
على الله يا زمان
جار فيّ ولا ترك لي دور
ولا حصلت صدر من وساع الارض يحضني
تقول اني طفل ماتوا هله في وسط دير الزور
نثر دمعه حنينه ما لقى له مسلم يحني
زرعت احلام عمري في بلاد كلبوها بور
وانا كنت احسب اني بحصد المحصول واجني
ضيوفي كل ليلهْ وسط صدري تاخذ الميسور
هذا يستل سيفه من حشاي وذاك يطعني
تحدتني ظروفي لين صرت المنهي المأمور
وانا اللي كنت لا ضاق الفضاء في عيني اغني
بعد ما كنت كتلهْ من مشاعر طاغيهْ وشعور
ما عاد احزن على ايات شي كان يحزني
وما كان اكبر طموح اكبر واصير الشاعر المشهور
انا اسمي يوزن ابيات الشعر ما هيب توزني
ويا كم جاملت لكن عقب ذي ما عادني مجبور
اجامل عالم باعت رضاي وما تثمني
ويا ليل الذكريات ارحل وكفكف ليلك الديجور
يكفي ما حملته من متاعب من صغر سني