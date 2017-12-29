يا ليل الذكريات اللي ظلامك ما جلاه النورطلبتك لف باقي ذكرياتك وارتحل عنيانا ما حيلتي الا جرح قلب وخاطر مكسوروحزن وتمتمات ودمعتينٍ حدرت منياسوق الرجل لكنفي طريق مظلم مهجورواظن وكل مرهْ في زماني يختلف ظنيعلى الله يا زمانجار فيّ ولا ترك لي دورولا حصلت صدر من وساع الارض يحضنيتقول اني طفل ماتوا هله في وسط دير الزورنثر دمعه حنينه ما لقى له مسلم يحنيزرعت احلام عمري في بلاد كلبوها بوروانا كنت احسب اني بحصد المحصول واجنيضيوفي كل ليلهْ وسط صدري تاخذ الميسورهذا يستل سيفه من حشاي وذاك يطعنيتحدتني ظروفي لين صرت المنهي المأموروانا اللي كنت لا ضاق الفضاء في عيني اغنيبعد ما كنت كتلهْ من مشاعر طاغيهْ وشعورما عاد احزن على ايات شي كان يحزنيوما كان اكبر طموح اكبر واصير الشاعر المشهورانا اسمي يوزن ابيات الشعر ما هيب توزنيويا كم جاملت لكن عقب ذي ما عادني مجبوراجامل عالم باعت رضاي وما تثمنيويا ليل الذكريات ارحل وكفكف ليلك الديجوريكفي ما حملته من متاعب من صغر سني