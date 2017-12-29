سمحت لي الظروف خلال الأيام الماضية بزيارة خاطفة لشاطئ الكورنيش الجديد وذلك بصحبة عائلتي الصغيرة، وقد أدهشني ذلك الثراء الجمالي البديع والإبداع الإنشائي الفريد الذي ساهم في إعادة جمال ونضارة الكورنيش وخروج الواجهة البحرية الجديدة لعروس البحر بهذا الجمال المبهر، حيث أُشبع جمالا ورونقا يضاهي أمثاله في كافة أصقاع الأرض، وجاء جماله الفتّان بعيدا عن حدود العقل البشري، فقد زُرت شواطئ كثيرة في بلدان العالم المختلفة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا فلم أجد مثل جمال كورنيش العروس تصميماً وتنفيذاً يعجز العقل البشري أن يصفه في مقال صحفي، تلك النقلة الحضارية، التي أعتبرها أيقونة للسعادة ومقصداً للراحة النفسية لكافة سكان عروس البحر الأحمر وزوارها.فلو تناولنا ذلك الشاطئ العبقري بلغة الأرقام لوجدناه يقع على مساحة تقدر بـ275 ألف متر مربع وعلى طول 9 كيلومترات والمشروع تصل تكلفته إلى 800 مليون ريال، وإن البنية التحتية للمشروع تشمل شبكات صرف صحي وتصريف مياه الأمطار وشبكة وخزانات ري ومياه شرب وكهرباء واتصالات، وشواطئ للسباحة بحاجز حماية، حيث تشتمل منطقة الشاطئ على مبان للمرشحات، إضافة إلى أبراج للمراقبة.والمشروع يضم جسر مشاة حديديا معلقا يربط الكورنيش بشارع الأمير فيصل بن فهد «يرحمه الله» والذي يعد أطول جسر مشاة في المملكة بطول 650 مترا، ويحتوي على إنارة أرضية و3 منحدرات للصعود لاستخدام المشاة وذوي الاحتياجات الخاصة، وسلمين للطوارئ.والمشروع يحوي غرفة اتصالات وتحكم تخدم كافة مراحل تطوير الكورنيش، وأماكن ترفيهية تناسب كافة الأعمار ومنطقة خاصة بالمطاعم والعربات المتنقلة وأماكن للجلوس.وأهم ما يميز المشروع وجود 12 نافورة، منها 4 نوافير تفاعلية و8 نوافير عادية، ويتضمن المشروع فضلا عن نظام التحكم والمراقبة والإنذار شبكة مراقبة بالكاميرات لكافة مسطح المشروع 96 كاميرا ودورات مياه يصل عددها إلى 100 دورة مياه عامة روعي فيها الوصول الشامل.وروعي في تنفيذ المشروع إنشاء ساحات للتنزه موزعة على المشروع بإجمالي 247 ألف متر، وبها أماكن للجلوس ومساحات للاستثمار وأماكن مخصصة للصلاة ومظلات ومناطق ألعاب للأطفال بمسطح إجمالي بلغ 8 آلاف متر مربع من ضمن الساحات الرئيسة، وكذلك توفير ساحة للتنزه تعتبر أكبر ساحة مفتوحة على مستوى شواطئ جدة بمساحة تقدر بحوالى 53 ألف متر مربع، وكذلك تضم جنبات المنجز الحضاري الجديد نحو 12 مجسما جماليا لفنانين سعوديين و25 نقطة بيع ذات تصميمات موحدة وبعيدة عن البحر بنحو 15 مترا حتى لا تحجب الرؤية عن الزائرين، إضافة إلى حواجز حديدية تطل على البحر مباشرة بارتفاع 120 سنتمترا.ويحتوي الكورنيش الجديد على جدار بحري بطول 4580 مترا طوليا، منشأ على كامل طول ممشى الكورنيش، ورصيف صيد الأسماك، وهو عبارة عن سقالة صيد بطول 125 مترا طوليا، ومتوسط عرض بـ50 مترا على الواجهة البحرية، حيث أنشئ على خوازيق خرسانية وسقف خرساني يوجد بها 15 مظلة و6 جلسات مظللة وأرضيات من الخشب الصناعي ومرسى للصيد بمساحة 2450 مترا مربعا، وتصل الطاقة الاستيعابية للمرسى نحو 814 فردا.Makarem@sghgroup.net