استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر العوجا بالدرعية بعد ظهر أمس (الخميس)، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح والوفد المرافق له.ورحب خادم الحرمين الشريفين، بالشيخ ناصر الصباح ومرافقيه في المملكة.وقد نقل الصباح لخادم الحرمين الشريفين تحيات أخيه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فيما أبدى الملك تحياته له، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.عقب ذلك تناول الجميع طعام الغداء مع خادم الحرمين الشريفين.حضر الاستقبال، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، ومحافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.وحضر من الجانب الكويتي، سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، ووكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، ونائب رئيس هيئة أركان الجيش الشيخ عبدالله نواف الأحمد الصباح، وآمر القوة البرية الشيخ خالد صالح المحمد الصباح، والشيخ عبدالله ناصر صباح الصباح، ومدير مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد خالد الحمد الصباح.وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت وصل إلى الرياض أمس (الخميس)، واستقبله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط، المستشار بالديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر بن جابر الصباح، وقائد قاعدة الملك سلمان بالقطاع الأوسط اللواء الطيار الركن صالح بن عبدالله بن طالب، ومندوب عن المراسم الملكية.