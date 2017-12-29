دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمس (الخميس) مركز حرس الحدود في جزيرة الحويصات.وكان في استقباله لدى وصوله المركز، مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، وعدد من كبار ضباط حرس الحدود. وفور وصوله عزف السلام الملكي، بعد ذلك أزاح الستار عن اللوحة التذكارية معلنا افتتاح المركز، ثم استمع إلى شرح موجز من مدير الإدارة الهندسية بحرس الحدود العقيد مهندس نبيل الرويثي عن أقسام المركز الذي تم تصميمه وفق أحدث تقنيات البناء الحديث على مساحة بلغت 150 ألف متر مربع.عقب ذلك، تجول الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف في المركز الذي يقوم بدور كبير في حماية الحدود البحرية ومكافحة التهريب والتسلل وضبط الأمن، ثم اطلع على تجهيزات الوسائط البحرية التابعة للمركز.حضر الافتتاح نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.