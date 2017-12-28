قررت الأحوال المدنية تمديد فترة عمل الوحدة المتنقّلة في محافظة الأسياح لمدة أسبوع كامل، بعد أن كان مقرراً انتهاء فترة عملها بنهاية الأسبوع الحالي.وتشمل فترة التمديد خدمة الرجال يومي الأحد والإثنين القادمين، على أن تخدم النساء لمدة ثلاثة أيام تبدأ من الثلاثاء وحتى الخميس القادم.وتهدف الأحوال المدنية من هذا القرار إلى خدمة المزيد من المراجعين والمراجعات عبر الوحدة المتنقّلة المُجهّزة بأحدث وسائل التقنية والتجهيزات المتكاملة، التي تتضمَّن كافة خدمات السجل المدني من إصدار الهوية الوطنية أو تجديدهاأ أو إصدار بدل فاقد أو تالف، بالإضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية.من جانبه، قام محافظ الأسياح محمد بن علي العريفي بزيارة لوحدة الأحوال المدنية المتنقلة المتواجدة حالياً بالمحافظة، واطلع خلالها على سير العمل في الوحدة المتنقلة وعلى آلية العمل وإجراءات خدمة المراجعين، مثنياً على التجهيزات الكبيرة التي تضمنتها الوحدة المتنقلة.وأكد أن التطور الكبير في قطاع الأحوال المدنية انعكس بشكل إيجابي وسريع على حجم الخدمات المميزة التي تقدمها للمواطنين في مختلف أرجاء المملكة، معرباً عن شكره وتقديره لمدير عام الأحوال المدنية بمنطقة القصيم على الجهود الكبيرة التي تبذل من قِبل منسوبي القطاع في المنطقة، وحرصهم الكبير على إنهاء المعاملات في الوقت المحدد.