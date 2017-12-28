أغلقت الحملة الوطنية الشاملة «وطن بلا مخالف» عددا من المحلات وسط العاصمة لمخالفتها أنظمة حماية البيئة والمعايير الصحية، وتخزينها مواد غذائية بطرق مخالفة.وكانت الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود «وطن بلا مخالف» نفذت أمس (الأربعاء) بمشاركة الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض ممثلة بمركز شرطة الديرة، ومشاركة فرق المراقبة الصحية بأمانة الرياض.وتمركزت الحملة التي نفذت وسط الرياض على المخالفات المخالفة, حيث تم القبض على مجموعة من المخالفين والمتسترين على انشطة تجارية، واغلقت عدد من المحلات لمخالفة لنظام حماية البيئة والمعايير الصحية ومخالفة لأنظمة تخزين المواد الغذائية التي تستخدم لإعداد وتجهيز الأطعمة والوجبات السريعة.