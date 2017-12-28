حرم تعليم مكة المكرمة 263 دارسًا بالمدارس المتوسطة والثانوية الليلية الحكومية والأهلية، من دخول اختبارات نهاية الفصل الأول للعام الحالي والتي ستنطلق مساء الأحد القادم.وقال مدير إدارة تعليم الكبار فهد بن مزيد الشلوي إن حرمان هؤلاء الطلاب جاء نتيجة لتجاوزهم نسبة الغياب المقررة خلال الفصل الدراسي الأول والبالغة أكثر من 25% من إجمالي أيام الدراسة الفعلية دون عذر، بسبب غيابهم أو انقطاعهم عن الدارسة، حيث طبقت بحقهم لائحة الغياب مشيرا إلى أنه تم وضع خطة إشرافية لجميع المدارس الليلية حيث سيؤدي (4379) دارسًا الاختبارات.وأضاف: تم تكليف (35) مشرفًا تربويًا لتفقد سير الاختبارات والوقوف على لجان التصحيح وتدقيق النتائج وذلك بتخصيص مشرف لكل مدرسة، كما تم إعداد لجنة خاصة لتصوير الأسئلة الموحدة للمدارس الثانوية الحكومية والأهلية الليلية، وتنفيذ تعميم الوزارة بشأن تنظيم الاختبارات للمدارس الليلية متضمنًا المؤاخاة بين المدارس من حيث الملاحظة والتصحيح.