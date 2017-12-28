ينطلق الأحد القادم نحو 300 مشرف ومشرفة بتعليم بيشة ومكاتبها الخمسة عشر في محافظات بيشة وبلقرن وتثليث ومركز خيبر لمتابعة اختبارات 9273 طالبا و8882 طالبة في المرحلة المتوسطة و9186 طالبا و8477 طالبة في المرحلة الثانوية يدرسون في 412 مدرسة منها 220 مدرسة بقطاع البنين و192 مدرسة بقطاع البنات.وأعدت الشؤون التعليمية في القطاعين والمكاتب خطة متابعة يومية لأداء الاختبارات والتصحيح ورصد الدرجات، كما جهزت المدارس قاعاتها لاستقبال الطلاب والطالبات وتهيئة الجو المناسب لأداء الاختبارات.من جانبهما، أوضح رئيسا قسم الاختبارات بالقطاعين عون السلولي وعزيزة العمري، أن كافة المدارس قد أنهت إجراءاتها وشكلت لجانها وأعلنت جداول اختباراتها، كما تم تشكيل لجان الاختبارات على مستوى الإدارة برئاسة مدير التعليم نايف الهاجري وعضوية مساعديه للشؤون التعليمية والأقسام المعنية.وبينا أنه تم الانتهاء من رصد نتيجة التقويم والمهارات لـ21327 طالبا و20724 طالبة في برنامج «نور» أتموا دراسة الفصل الدراسي الأول في 450 مدرسة بالمرحلة الابتدائية.