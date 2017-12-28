ضمن الخطط التطويرية للخدمات الطبية المقدمة لمرضى القلب بمستشفى الملك فهد بجدة، وتماشياً مع خطة الوزارة لمواكبة رؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة، افتتحت صحة جدة قسم القلب بمستشفى الملك فهد بجدة بعد توسعته الجديدة ليعد الأكبر على مستوى محافظة جدة، بطاقة استيعابية تبلغ 57 سريراً مجهزة بأحدث التجهيزات والتقنيات الطبية الحديثة لخدمة المرضى.وأكدت الصحة أن افتتاح القسم يأتي ضمن خطة تطوير الخدمات التي تهدف إلى توفير الرعاية الطبية الكاملة لمرضى القلب، وتجهيزه وفق أحدث المواصفات العالمية، وتلبيةً لحاجات مرضى القلب للرعاية الحثيثة والمتواصلة، خلال فترة إقامتهم لتلقي العلاج بالمستشفى.وتبلغ السعة السريرية للقسم الحاليّه 57 سريراً موزعة على أقسام التنويم بسعة 38 سريرا بزيادة بلغت 100% على ما كانت عليه قبل التوسعة، و15 سريراً للعناية القلبية المركزة، كما تم استحداث 4 أسرة رعاية متوسطة لحالات ما بعد جراحة القلب، إضافة إلى معمل قسطرة لعمل حالات القسطرة الداخلية، إلى جانب العيادات الخارجية لمتابعة الحالات بعد الخروج والصيدلية الإلكترونية وغرف الملاحظات الطارئة.ولفتت الصحة إلى أن القسم يتميز بنظام إلكتروني دقيق في جميع تعاملاته، إذ يتم تسجيل بيانات المرضى إلكترونياً عن طريق الحاسب الآلي وأرشفة التاريخ المرضي إلكترونياً ومتابعة حالات المرضى في أقسام التنويم وإرسال العلامات الحيوية لقسم المراقبة بالقسم.وأشارت صحة جدة إلى أنها عمدت إلى وضع خطة استراتيجية لتشغيل القسم بدءاً من استقطاب الكفاءات الفنية والطبية من الداخل والخارج وانتهاءً بمرحلة التشغيل الكامل لجميع مرافق القسم.