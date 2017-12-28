أعلنت جامعة الجوف اليوم (الخميس) توفر وظائف أكاديمية بدرجات أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد، للسعوديين والسعوديات في كل من سكاكا والقريات طبرجل.واشترطت الجامعة أن تكون دراسة المتقدم في جميع المراحل الدراسية الثلاثة انتظاماً، ومطابقة التخصص في المراحل الدراسية الثلاثة "البكالوريوس والماجستير والدكتوراه"، ويستثنى من ذلك التخصصات التي لا تمنح درجة البكالوريوس، وألا يقل التقدير في جميع المراحل الدراسية عن جيد جداً أو ما يعادله، وأن تكون المؤهلات العلمية من جامعات معترف بها، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية.وحددت الجامعة فترة التقديم ابتداءً من 13 /4 / 1439هـ، حتى 23 /4 / 1439هـ، على أن يتم تقديم الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة عن طريق موقع وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الجوف من خلال الرابط http://vrgs.ju.edu.sa، كما يمكن للمتقدمين الاستفسار والمساعدة من خلال التواصل عن طريق البريد الإلكتروني ‏Scientificcouncilju.edu.sa.