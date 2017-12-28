حقق الفريق الأول بنادي النخيل من محافظة بيشة بطولة منطقة عسير للدرجة الثالثة لهذا الموسم 1438-1439هـ عقب فوزه على فريق نادي الزيتون من محافظة بلقرن بضربات الترجيح بنتيجة (5/6 ) في المباراة التي أقيمت مساء أمس (الأربعاء) على ملعب جامعة بيشة، بحضور محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة ومدير مكتب هيئة الرياضة بمنطقة عسير معتق مفلح بن جرمان، وبحضور وكيل جامعة بيشة وعدد من مديري ورؤساء الإدارات الحكومية.وشهدت المباراة حضور عدد كبير من الجمهور الذي حرص على تشجيع اللاعبين وتحفيزهم.وعقب نهاية المباراة، تم تسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية لنادي النخيل والميداليات الفضية لنادي الزيتون كما تم تكريم المشاركين والداعمين لانجاح هذه البطولة.يذكر أن نادي النخيل سبق أن حقق جميع بطولات فريق الناشئين والشباب لهذا الموسم إضافة إلى التأهل لدور 32 من تصفيات الصعود لجميع الفئات.