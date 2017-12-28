وقعت جامعة بيشة أمس (الأربعاء) 9 ربيع الآخر 1439، مذكرة تعاون مع برنامج باسمح لخدمة المجتمع «متقن» التابع لإحدى المجموعات التجارية والصناعية، في إطار برامج الشراكة التي تنفذها الجامعة مع المؤسسات المجتمعية من أجل تمكين منسوبيها وطلابها من المهارات الحياتية والمهنية والبرامج الإدارية.ورعى مدير الجامعة الدكتور أحمد بن حامد نقادي توقيع المذكرة بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور مهدي بن علي القرني، ومثل الجامعة في التوقيع وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور سعيد بن مسفر المالكي، فيما مثل المجموعة الرئيس التفيذي للعمليات علي بن محمد باسمح.وتتضمن المذكرة تقديم برنامج «متقن» عددا من البرامج والخدمات والأنشطة والندوات وورش العمل المجانية لصالح منسوبي الجامعة وطلابها، في عدة مجالات تشمل: مهارات الإتقان وإدراك الشغف والقدرات الإنسانية والمميزات التنافسية، ومهارات سوق العمل والمقابلات الوظيفية، وتطوير القدرات الإدارية.وأشار المشرف العام على المركز الإعلامي بالجامعة سعد الشمراني، إلى أن جامعة بيشة تسعى إلى تسخير كافة الجهود والإمكانات لتعزيز قدرات الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس أوموظفين إداريين باعتبارهم الدعائم الأساسية التي يؤمل منها بناء إنجازات للوطن في الحاضر والمستقبل بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.