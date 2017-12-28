تسلّم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم (الخميس)، التقرير الإحصائي لشرطة محافظة جدة لعام 1438هـ، الذي قدمه مدير شرطة المحافظة العميد محمد الوذيناني.وأشاد محافظ جدة بجهود رجال الأمن في مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن المواطن والمقيم، مثمناً الدور التكاملي بين القطاعات الأمنية كافة.واطلع خلال اللقاء على ما تضمنه التقرير من عرض مفصل عن القضايا والحالات الجنائية والجهود التي قامت بها شرطة محافظة جدة خلال العام الماضي في معالجة القضايا الجنائية عبر مراكز الشرط والنقاط الميدانية والمهام المنفذة، بالإضافة إلى الحملات الأمنية لملاحقة مخالفي نظام الإقامة والعمل.وتطرق التقرير إلى الدور الفاعل لشرطة المحافظة في عميلة انخفاض المعدل العام للجريمة بالمحافظة، الذي يأتي بتوفيق من المولى عز وجل ثم باستمرارية الحملات الأمنية التي تقوم بها شرطة المحافظة وفق خطط مدروسة وآلية مقننة كان من شأنها الوصول لتلك النتائج.من جهته، أعرب العميد الوذيناني عن شكره وتقديره لمحافظ جدة على دعمه ومتابعته الدائمة لشرطة محافظة جدة.