واصل المنتخب السعودي للدراجات حصده للميداليات في منافسات البطولة العربية الثامنة للمضمار " كبار - شباب - إناث " المقامة حالياً على مضمار زايد الدولي للدراجات بإمارة الشارقة، بعد أن حقق دراجوه ثلاث ميداليات تضاف لرصيدهم في جدول ميداليات المنتخبات المشاركة ليصل عددها إلى 8 ميداليات.وحقق الدراج حسن البراهيم المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات الامنيوم "فئة الشباب"، كما جاء زميله علي الشيخ بالمركز الثالث وحصل على الميدالية البرونزية في ذات المنافسة، فيما انتزع دراج الأخضر السعودي ناصر البراهيم برونزية سباق الامنيوم "فئة الكبار".وعقب نهاية المنافسات لليوم الثاني، توج نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الدكتور وجيه عزام، ورؤساء الوفود المشاركة واللجنة المنظمة، الفرق الفائزة بالمراكز الأولى.