الجهات الخمس
إعفاء المرابطين من مديونيات الدولة !
الخميس / 10 / ربيع الثاني / 1439 هـ
الخميس 28 ديسمبر 2017 01:43
لذلك أجد نفسي منسجما تماما مع موافقة مجلس الشورى على اقتراح بإسقاط قروض الصندوق العقاري عن المرابطين على الحد الجنوبي، بل وأرجو أن يضيف مجلس الوزراء عند مناقشته تطبيقه بأثر رجعي، ليشمل جميع من شاركوا من رجالنا البواسل في الحرب ضد الحوثيين منذ اندلاعها، وكذلك رجال الأمن الذين تصدوا وما زالوا يتصدون للإرهاب والإرهابيين !
وأرجو أن يحفز قرار الشورى رجال الأعمال والخير في المجتمع للمساهمة في مبادرات تكريم جنودنا البواسل على جميع الجبهات الحربية والأمنية، فهذا أقل ما يقدمه المجتمع لأبنائه الذين يقدمون التضحيات، ويجابهون المخاطر لينعم المجتمع بحياة آمنة مطمئنة مستقرة، يعيش فيها المواطنون بأمن وسلام، ويمارس فيها أصحاب الأعمال تجارتهم بنشاط ونماء !
K_Alsuliman@
jehat5@yahoo.com
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