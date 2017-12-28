• يظن بعض المتحذلقين في إعلام الدويلة إياها، أن ثمة من سيصغي إلى عباراتهم الرطبة حينما يتحدثون عن الأخوة والنخوة والشهامة، ويعتقدون أن تلك العبارات الخانعة التي يقدمونها على هامش خليجي 23، أن ثمة من يصدقها فمثل هذه اللغة الناعمة تبطن وراءها البلاوي من الرسائل الخبيثة التي لن نمررها، حتى وإن غضت اللجنة المنظمة عنها الطرف.• نحن أيها المتذاكون لم نطارد الجماهير في المدرجات لنزرع بينهم من يرفع شعارات عاطفية، مثل ما فعلتم، ونحن أيها الطيبون لم نطالب الجماهير أن تغني لبلادنا، مثل ما فعلتم، فكل ما نفعله تحت الشمس كلمة تنطح كلمة، بعيداً عن الشعارات أو شراء ذمم البسطاء من أجل رفع صورة أو كتابة كلمة.• الخليج الذي تتغنون به وبأهله، يعرف كل أهله من يحمي مقدراته ومن صنع هيبته ومن يحاول أن يمزقه لحسابات عصابات.• أما هذه الدورة التي تحتضنها الكويت، نحن الأصل والتاريخ فيها، فلا تزايدوا علينا وعليها وأنتم الآن من يطالب بضم إيران وتركيا لها، فهل بعد هذا الكلام كلام.• المشكلة أن ثمة من قدم نفسه عبر منابرهم على أنهم لن يسمحوا لأي إعلامي أن يتعدى على أهداف الدورة بالإساءة لقطر ومنتخب قطر، وهذا شيء جميل، لكن ماذا عن صور تميم المجد وتعيش قطر وتحيا قطر، أليس فيها استفزاز للدول الثلاث، ثم أسألكم سؤالا مهنيا، من كان يبث خبر انسحاب السعودية والبحرين والإمارات من الدورة، هم ومن ينضوي تحت خدمتهم إعلامياً أم وكالة الأنباء الصومالية والتلفزيون الهندي.• في الوقت الذي كان فيه مجلسهم يقدم الوصايا العشر في الحفاظ على مكتسبات الخليج وأخوة أبنائه واحترام قاداته، أقول في هذا الوقت تحديداً كانت قناة الجزيرة عبر برنامج الاتجاه المعاكس من خلال إحدى أذرعة حسن نصر الله الإعلامية تشن هجوما على المملكة وخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وفي الجانب الآخر كان النشمي الدكتور عايد المناع يرد على فيصل القاسم والضيف بصور أبان فيها حجم العلاقات بين الحمدين وإسرائيل، فهل الجزيرة تبث من بلغاريا أم من الدوحة.(2)• أما أهلنا في الكويت والذين نحترمهم ونقدرهم، فيجب أن يتنبهوا إلى ما تفعله القوة الناعمة القطرية داخل الكويت، على هامش هذه الدورة، ففي جراب الحاوي أسرار ينبغي أن تتنبهوا لها.• ففي الكويت من الإعلام وغير الإعلام من باتوا قطريين أكثر من جمال ريان وعبدالله كوني وخديجة بن قنة، ولا تثريب عليهم، لكن أن يتحولوا إلى شتامين لنا، فهنا المشكلة قد تأخذ بُعداً آخر، الكويت والسعودية أكبر منه.(3)• طفل قطري لم يتجاوز عمره أيامها العشر السنوات، ظهر في مقطع مستنسخ من برنامج معني بالجمهور من قناة الكأس القطرية، معلقاً على خسارة منتخب قطر يومها بقوله، هذا ليس منتخبنا هذا منتخب مجنسين، ولا يوجد فيه أي قطري. فلماذا تغضبون منا حينما نتبنى رأي الرافضين للتجنيس في قطر.• ألا تشعرون بالخجل حينما يعزف السلام الوطني في المحافل الرياضية دون أن يكون له أي تأثير على بيدرو وشنق هو وكارلوس و.....• هل يعقل يا قطر أن تمنح جنسيتك للمرتزقة وتسحب من آل مرة وشيوخ آل مرة.• معقولة يا قطر تطردين ابن فطيس، وتحتضنين النطيحة والمتردية ؟تغريدة• يتحدثون عن ما يسمونه «إساءات»، يتعرض لها المنتخب القطري،متناسين أن المملكة يومياً «حكومة وشعباً» تتعرض للإساءات من الجزيرة وتوابعها من إعلام ممول قطرياً، فعن ماذا تتحدثون.ومضة• يقاس العقل بالنقاش، وتقاس المحبة بالمواقف.Ahmed_alshmrani@