كان يتحدث بثقة فقال كلاما كثيرا، وألقى نظريات متعددة، لكني سأتوقف هنا عند نقطة واحدة من كلامه الكثير، نقطة استحقت مني التأمل لبعض الوقت.سمعته يقارن بين بلدين أحدهما غربي من العالم المتقدم، والآخر عربي من العالم الثالث، فوجدت في مضمون حديثه مفارقة وقع فيها، تستوقف بعضا منا.وصف البلد المتقدم فقال في معرض كلامه عنه: «شعب مثقف، حتى سائق التاكسي يحمل درجة جامعية». لكنه لما انتقل ليتحدث عن البلد الآخر (المتخلف) قال في وصفه: «شعب تعبان، منهك اقتصاديا إلى درجة أن حامل الدرجة الجامعية لا يجد عملا فيضطر إلى العمل سائق تاكسي».الموقف متماثل في كلا البلدين، لكن الحكم على كل منهما جاء مختلفا تماما، رغم أن الذي صدر عنه الحكم شخص واحد لم يتغير!من المؤكد أن هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها حكمان مختلفان على موقفين متماثلين، بناء على اختلاف المكان الذي حدثا فيه، أو الأشخاص الذين قاموا به.هناك مواقف كثيرة أخرى كهذه يصدر الحكم على صوابها أو خطئها بناء على من يكون فاعلها، ربما لأن أكثر ما نصدره من أحكام على المواقف، لا تعد أحكاما متجردة، فهي في حقيقة أمرها أحكام متدثرة بعديد من الصور السابقة الكامنة في العقل الباطن عن الفاعل. فغالبا الدولة المتخلفة أو الأشخاص الجهلة أو المنتمون إلى الطبقة الدنيا، لا يرى الناس في أفعالهم جمالا أو مزايا حتى وإن كانت على شيء من ذلك، بل إنهم قد يستقبحون ما يبدر منهم أيا كان وربما نسبوه إلى التخلف أو الجهل، أما ما يصدر عن الدول المتقدمة أو الأشخاص الأثرياء أو الرموز، فإنه في أغلب الحالات يعامل بما هو نقيض ذلك، حيث ينظر إليه كمثال للجمال والحضارة والتقدم حتى ما كان منه قبيحا أو تافها.ومن المتوقع أن الأحكام المتأثرة بالصور الذهنية الكامنة في داخل النفس، يكون لها تأثير سيئ على الناس، ليس لأنها تضللهم عن معرفة الحقيقة فحسب، وإنما لأنها تحرمهم من رؤية الجوانب الجميلة التي قد تكون متوفرة في بعض الأفعال التي تصدر من الطبقة الدنيا أو الدول النامية.ومن نافلة القول إن الناس الذين تصدر عنهم مثل تلك الأحكام الضالة، أغلبهم لا يمارسون التفكير النقدي، وإنما ينساقون وراء انطباعاتهم العامة وانفعالاتهم السريعة، بدون التبصر في الفعل نفسه ومدى نفعه أو ضره، الفعل في حد ذاته ليس له اعتبار عندهم، هو بالنسبة لهم، يستمد قيمته من فاعله وليس من ذاته.azman3075@gmail.com