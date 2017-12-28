يعود بنا اختراع العجلة إلى آلاف السنوات، وتحديدا في فترة الثورة الزراعية منذ نحو 5 آلاف سنة بين النيل والفرات، إذ تم استخدام العجلة في الطحن ثم في الحركة، ولكن استخداماتها كانت محدودة جدا لعدة أسباب، وأهمها مشكلة الاحتكاك، وتحديدا احتكاك العجلة على محور دورانها، وبالرغم من إعادة تصميم تلك المحاور عبر السنين إلا أن المشكلة كانت «عويصة» جدا، وخصوصا في ظل عدم توفر الشحوم والزيوت بكميات وفيرة لمقاومة آثار الاحتكاك، ولذ لم تكن العجلة وسيلة فاعلة وآمنة للنقل حتى بدخول العصر البروزي قبل نحو 5 آلاف سنة. ولكن التحول الأساس للعجلة جاء بقدوم الثورة الصناعية بنهاية القرن الـ18، عندما تم اختراع «الرمان بلي». وكان من أجمل وأذكى الاختراعات للتغلب على مشكلة الاحتكاك بسبب الدوران، فكان الاختراع أداة «لقرطسة» تحديات الاحتكاك ووضعها داخل إطار مقفل، وكانت ولا تزال مبادرة جريئة جدا للتغلب على أحد أهم القوى الطبيعية التي نواجهها يوميا في الحركة مهما كانت كبيرة أو صغيرة، وقد أدت التطورات في تصنيع المعادن القوية إلى تطوير صناعة الرمان بلي ليجعل الحركة بمشيئة الله في منتهى اليسر، ولنقف لحظة تأمل هنا فأفضل ما صار للعجلة هو إعادة اختراعها بوضع الأجزاء التي تحتك ببعضها البعض بداخل أطر ذات سهولة حركة.
أمنيـــــة
تخيل عدد الرمان بلي الذي ستحركه اليوم وكل يوم، علما أن داخل سيارتك ستجد العشرات.. من نوافذ السيارة، إلى محركها، وناقل الحركة، والدفرنس.. وفي كل حركة ميكانيكية ستستفيد بمشيئة الله من خصائصه الجميلة. أتمنى أن ندرك قيمة النعم الرائعة حولنا، وأن ندرك أن إعادة اختراع العجلة هو من أفضل الاختراعات. والحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وهو من وراء القصد.
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