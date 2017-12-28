شنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية بمشاركة عددٍ من الفرق الأمنية أمس (الأربعاء) حملة على المخالفات السلبية التي يشهدها غار حراء في حي جبل النور، ويقوم بها بعض المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، مستغلين كثافة الزوار من المعتمرين.وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمانة أسامة زيتوني: تمت إزالة 5 مباسط وهنقر كبير بجانب الغار، وإتلاف 67 كرتون مياه غير صالحة للشرب، و84 كرتون عصير غير صالح للاستهلاك، ومصادرة 3 مواتير كهرباء، ومصادرة 8 ثلاجات تالفة، وإغلاق 4 محلات تعمل دون تصريح.