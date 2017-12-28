توقعت مصادر مطلعة لوكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، أن تحقق السعودية طفرة اقتصادية في السنوات القليلة القادمة، لتسجل الميزانية فائضا، وذلك نتيجة لبرنامج اقتصادي يستغرق 6 سنوات ويستهدف تحقيق التوازن في الميزانية، ويتضمن كذلك رفع أسعار النفط والإنتاج، ما سيزيد العائدات النفطية إلى 801 مليار ريال بدلا من 440 مليار ريال حققتها في العام الجاري 2017.وأكدت المصادر أنه من المنتظر أن ترتفع العائدات النفطية للمملكة بنسبة 80% بحلول عام 2023، وزيادة إنتاج النفط من 10 ملايين برميل يوميا في العام الجاري إلى 11.03 مليون برميل في عام 2023، ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج 10.45 مليون برميل يوميا في 2020، ما يعني توفير 605 مليارات ريال من الإيرادات.وبين المصادر أن الإيرادات غير النفطية، باستثناء الإيرادات من صندوق الاستثمار العام، ستزداد بنسبة 32% لتصل إلى 337 مليار ريال، مشيراً إلى أن التوقعات تظهر مدى أهمية أسعار النفط الخام في إصلاح الموارد المالية العامة حتى مع محاولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إعداد المملكة لعصر ما بعد النفط.وذكرت الصحيفة بأن السعودية قادت حملة بين الدول غير الأعضاء في منظمة الأوبك لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط من خلال خفض الانتاج الذى ساعد في زيادة أسعار خام برنت بنسبة 17% هذا العام إلى 66.87 دولار للبرميل يوم الاربعاء الماضي.وأوضحت بأن الحكومة تتوقع زيادة إنتاج النفط من 10 ملايين برميل يوميا في المتوسط هذا العام إلى 11.03 مليون برميل في عام 2023. وبالنسبة إلى عام 2020، فإنها تتوقع إنتاج 10.45 مليون برميل يوميا، مما سينتج 605 مليار ريال من الإيرادات.