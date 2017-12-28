حددت صحة مكة المكرمة، 4 محاور لتطوير الموارد البشرية في مؤتمر «مكة المكرمة الأول للموارد البشرية»، وهي (إستراتيجيات الموارد البشرية، وعملياتها، تدريب وتنمية الكفاءات، بالإضافة إلى الرضى الوظيفي وتحسين بيئة العمل).ويركز المؤتمر الذي افتتحه نيابة عن وزير الصحة، أمس (الأربعاء) مدير صحة مكة الدكتور مصطفى بلجون، على رعايته موظفي الدولة لمساعدتهم على تحقيق الابتكار وتحفيز الإبداع من خلال البرامج التدريبة والخطط التطويرية التي يضعها القائمين على الموارد البشرية في مختلف قطاعات الدولة.وأكد بلجون أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة عملت على تنظيم المؤتمر الأول للموارد البشرية، بمشاركة نخبة من المتخصصين والمتخصصات في هذا المجال، حرصاً منها على الرقي بمستوى الخدمات في القطاع الصحي، من خلال تمكين موظفي الدولة من الجنسين لخدمة الوطن، وتعزيز رأس المال البشري لمقابلة أولويات الدولة بما يتوافق مع رؤيتها ٢٠٣٠ وسياسة وزارة الصحة التي تسعى إلى تجويد خدماتها.