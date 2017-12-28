أرفد المعهد الصناعي الثانوي بجدة، سوق العمل بـ 172 متدرباً للفصل التدريبي الأول للعام 1438- 1439هـ، بعد دراستهم العديد من التخصصات شملت الحاسب الآلي، والكهرباء الصناعية، وتشغيل الآلات واللحام و cnc، والمحركات والمركبات، والطباعة والتصوير.من جهة أخرى، أنهى متدربو البكالوريوس في الكلية التقنية، بالمحافظة مشروع إنشاء المنزل الذكي ضمن تخصصات التقنية الكهربائية الذي يعمل بالطاقة المتجددة ويسهم في توفير الطاقة الكهربائية من خلال مصادر بديلة باستخدام أحدث الأنظمة وربطها بالمشروع.وأفاد عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي أن المشروع يُحاكي توليد الطاقة الكهربائية من أشعة الشمس عن طريق الخلايا الضوئية، والاستفادة القصوى من أنظمة المنازل الذكية المختلفة، مشيراً إلى أن أنظمة المشروع تعمل مع بعضها من خلال شبكة الاتصال اللاسلكية التي تقوم باستقبال الأوامر اللحظية أو الآلية وتنفذها في لحظتها.