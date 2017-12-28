أطلقت شركة تطوير للخدمات التعليمية التابعة لوزارة التعليم وتعليم مكة المكرمة اتفاقية لتنفيذ مبادرات نوعية تحت شعار بناء الإنسان وإبراز هوية المكان بغرض تطوير وتدريب القيادات الإدارية والتعليمية، وغرس القيم وتعزيز السلوك الإيجابي لدى الطلاب وتنظيم مشاركتهم في تقديم خدمات تطوعية مميزة لساكني مكة المكرمة وضيوف الرحمن من الزائرين والمعتمرين والحجاج.وشارك عدد من التربويين في الورشة التي أقيمت أمس وتم خلالها مناقشة محاور منها أكاديمية القيادة، وواجهة مكة، والمركز الدائم للخدمات الطلابية التطوعية لخدمة المسجد الحرام (بادر)، والحضانات الموسمية في موسم الحج.وستقدم الشركة للقطاع الأهلي حلولا تعليمية مبتكرة في تطوير الطفولة المبكرة، وتطوير العلوم والرياضيات، وتطوير التربية الخاصة، واستحداث مراكز ستيم المدرسية، وبوابة إدارة التعلم والحلول الإلكترونية التعليمية، والتطوير المهني، كما يصاحب الورشة معرض مصغر لعرض منتجات وأدوات الحلول التعليمية.